Barbara D’Urso, è gelo per la frecciatina a Francesco Gabbani. È successo tutto in diretta (Di martedì 11 febbraio 2020) Barbara D’Urso non ha peli sulla lingua. E lo sanno bene i telespettatori dei suoi programmi. Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda lunedì 10 febbraio, la conduttrice ha lanciato una frecciatina (per niente velata) ad uno dei protagonisti dell’edizione 2020 del festival di Sanremo. Durante un servizio dedicato alla kermesse canora, Barbara D’Urso ha parlato dei tre finalisti, il vincitore Diodato, Francesco Gabbani e la rivelazione dell’anno, i Pinguini Tattici Nucleari. Diodato si è aggiudicato il podio con il brano ”Fai rumore”, i Pinguini con quello che è già un tormentone (Ringo Star), mentre Gabbani è arrivato al secondo posto con ”Viceversa”.



E propio al secondo classificato Carmelita ha voluto lanciare una frecciatina al veleno. “Francesco Gabbani, mi hai chiesto di partecipare al tuo ... caffeinamagazine

trash_italiano : Caffeuccio a #Pomeriggio5: Barbara d'Urso riprende Francesco Gabbani: 'ho partecipato al tuo videoclip non mi hai n… - trash_italiano : Quando Barbara d'Urso condurrà il Festival di Sanremo, nel prima-festival ci sarà la macchina della verità dall'Alabama. #Sanremo2020 - emotionalxbeing : RT @francescaRSSN: Mara Venier: invita Bugo e gli fa cantare la SUA canzone a cappella pur non avendo preparato niente. Barbara D'Urso: in… -