Antonio Cassano condannato in Cassazione: dovrà pagare 263 mila euro (Di martedì 11 febbraio 2020) Antonio Cassano è stato condannato dalla Corte di Cassazione a pagare 263 mila euro di tasse sfuggite al fisco quando giocava alla Roma. L'Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso contro Antonio Cassano per via di una somma riguardante dei Fringe Benefit che il calciatore non aveva pagato quando era alla Roma. Secondo quanto emerso si …

