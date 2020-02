Antonella Elia incontra Pietro Delle Piane: “Non può avermi tradito non concepisco il tradimento” (Di martedì 11 febbraio 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane si incontrano nella casa del Grande Fratello. La showgirl rivede il suo fidanzato dopo aver scoperto si è rivisto con la sua ex, Fiore Argento. Lui si difende e le dichiara il suo amore, lei sembra credergli e tutto si è risolto in un appassionato bacio, che quasi supera il record di quello precedente. fanpage

