Uomini e Donne, Raffaella Mennoia in lutto. Jack Vanore: “Sempre con te” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Uomini e Donne, Raffaella Mennoia in lutto: è morto il padre La vita è una sequela di perdite e non ne sono da meno coloro che vivono nel magico e dorato mondo dello spettacolo dove il sudore non scorre sulle loro fronti. Raffaella Mennoia è in lutto: è morto il padre. L’autrice di Uomini e Donne gli ha dedicato un commovente messaggio sui social, ovvero il seguente: “Quando ero piccola ad ogni pianto disperata ripetevo ‘VOGLIO PAPÀ’ adesso come allora ripeto la stessa frase. Spero ci incontreremo in altri mondi. Ciao Papà, la tua Gypsy” Completamente addolorata per la scomparsa dell’amato padre, Raffaella Mennoia potrà contare sulla vicinanza di tutti i suoi collaboratori, amici, telespettatori che seguono la trasmissione per cui lavora, e anche i detrattori si fermeranno un attimo per rivolgerle un pensiero solidale. lutto per Raffaella ... lanostratv

