Spal, ufficiale l’arrivo di Di Biagio: il comunicato (Di lunedì 10 febbraio 2020) Via Semplici, dentro Di Biagio. La Spal riparte dall’ex ct della Nazionale Under 21, ora è ufficiale. Le negative prestazioni della squadra di Ferrara hanno spinto la società a scegliere per l’esonero di Semplici, l’artefice della trionfale cavalcata che ha portato la società biancoazzurra in Serie A, per raggiungere anche la salvezza.A dare l’annuncio dell’esonero la stessa Spal con un comunicato ufficiale: “S.P.A.L. srl comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici”.Contemporanea anche l’ufficialità di Di Biagio, sempre attraverso una nota ufficiale: “S.P.A.L. srl comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra a Luigi Di Biagio. Già Commissario tecnico delle Nazionali Italiane Under 21, con la quale ha ottenuto il bronzo Europeo di categoria nel 2017, e Under 20, ex ... italiasera

RaiSport : ?#Calcio ????#SerieA Ora è ufficiale: Luigi #DiBiagio è il nuovo allenatore della #Spal. Lo ha annunciato il club est… - TuttoIlMercato : #Spal, è UFFICIALE l'esonero di #Semplici. - Fantacalcio : UFFICIALE - Di Biagio è il nuovo allenatore della Spal -