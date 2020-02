Sondaggi, la fiducia degli italiani nei ministri: in testa Franceschini e Lamorgese, crolla Di Maio (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Sondaggio di Euromedia Research sulla fiducia nei ministri mostra dati bassi per tutti gli esponenti dell'esecutivo Conte bis, soprattutto per quelli indicati dal Movimento 5 Stelle. In testa troviamo Dario Franceschini e Luciana Lamorgese. In netto calo Alfonso Bonafede e Luigi Di Maio, mentre sale Roberto Speranza. In fondo alla graduatoria troviamo Fabiana Dadone e Federico D'Incà. fanpage

Linkiesta : Nonostante sia una roccaforte di #BernieSanders, i sondaggi sarebbero molto favorevoli. Nell’America stanca dei pol… - AnthoniStarkk : La prova che alle minacce di Renzi credono solo i cinque stelle: Conte metterà la fiducia sulla prescrizione e Ital… - Gio15474822 : @alian_maria @rubino_marco @marcotravaglio Non ho più fiducia in certa magistratura, ti pare possa credere ai sonda… -