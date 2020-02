Scarpa d’oro 2019/2020, la classifica aggiornata: CR7 spaventa Immobile (Di lunedì 10 febbraio 2020) Scarpa d’oro 2019/2020, la classifica aggiornata: Ronaldo accorcia su Lewandowski, Immobile rimane in prima posizione Succede poco e nulla nel week-end per quanto riguarda la classifica della Scarpa d’oro. Nelle prime posizioni si muove soltanto Ronaldo, con il gol di Verona il portoghese si porta a 4 punti (due gol) da Lewandowski e 10 (5 gol) da Ciro Immobile, che non ha segnato nella sfida di Parma. Lo 0-0 tra Lipsia e Bayern Monaco ha bloccato sia il polacco che Timo Werner, che non segna ormai da quattro partite. Ecco la classifica aggiornata: Ciro Immobile (Lazio) 50 punti Robert Lewandowski (Bayern) 44 Cristiano Ronaldo (Juventus) 40 Timo Werner (Lipsia) 40 Erling Haaland (Salisburgo-Borussia Dortmund) 38 Jamie Vardy (Leicester) 34 Romelu Lukaku (Inter) 34 Sergio Aguero (Argentina) 32 Wissam Ben Yedder (Monaco) 32 Erik Sorga (Flora Tallinn) 31 Leggi su ... calcionews24

