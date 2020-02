Salerno, sequestrato impianto di trattamento rifiuti: denunciata una persona (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMercato San Severino (Sa) – Continua l’azione di controllo dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale per contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale presso iprincipali impianti di trattamento di rifiuti in provincia di Salerno. A Mercato San Severino (SA), nell’ambito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, i Carabinieri del N.O.E. di Salerno hanno dato esecuzione a decreto di sequestro preventivo di un impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non solo. La misura cautelare è scaturita a seguito di indagini tese a reprimere fenomeni di illeciti sversamenti da parte di imprese operanti nelle ... anteprima24

salernopost : Nell’ambito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, i cara… - salerno_vince : RT @Zetaricordi: La #meloni chi voleva come contraddittorio al monologo di #RulaJebreal contro la violenza sulle donne? I due Amici camerat… -