“Portate il coronavirus” | la Raggi denuncia un’aggressione a Roma

"#coronavirus. A Roma un gruppo di ragazzi cinesi è stato aggredito. È vergognoso. Ferma condanna di quanto accaduto: episodi come questo sono frutto di ignoranza e razzismo. Roma è vicina alle vittime di quest'aggressione". E' stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a denunciare attraverso Twitter la stupida aggressione della quale sono stati vittime ieri un gruppo di ragazzini cinesi nella Capitale. L'episodio è accaduto nel popoloso quartiere di Don Don Bosco in particolare in piazza dei Consoli dove, tre ragazzi Romani hanno inveito contro un alcuni ragazzini cinesi – tra loro anche una ragazza incinta – apostrofandoli: "Andate via, ci portate il coronavirus". Sul posto sono poi intervenute alcune macchine della polizia.

