Poliziotta fa sesso con detenuto in carcere: “Buco nei pantaloni per non farsi scoprire” (Di lunedì 10 febbraio 2020) I rapporti sessuali sarebbero stati consumati in vari ambienti del carcere come ad esempio nella cucina e nella lavanderia della prigione inglese ma anche nella stessa cella del detenuto. Per non farsi scoprire, la Poliziotta quarantenne addirittura si sarebbe creata appositamente un buco nei pantaloni. fanpage

