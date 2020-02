Miriam Vera, ritrovata morta in auto la 45enne scomparsa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sono durate poco meno di 2 settimane le ricerche per la 45enne scomparsa nel genovese. Miriam Vera era sparita nel nulla il 27 gennaio e gli amici temevano le fosse successo qualcosa di tragico. Ora è stata ritrovata, morta nella sua auto vicino ad un bosco. Nonostante nel suo passato aleggi l’ombra di uno stalker, si ipotizza che Miriam Vera possa essersi suicidata. L’appello della famiglia di Miriam Vera La notizia aveva preso corpo dopo che pochi giorni fa Chi l’ha visto? aveva dedicato un servizio alla scomparsa di Miriam Vera, sparita nel nulla da quasi 2 settimane. Ex insegnante di nuoto e ora aspirante operatrice sociosanitaria, Miram era residente a Molassana (Genova), paese dove era tornata dopo la rottura del rapporto con un uomo con cui conviveva a Ravenna. Proprio riguardo la sua sfera sentimentale erano arrivate le preoccupazioni della famiglia e degli amici: questi ... thesocialpost

