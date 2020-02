Meteo Roma del 10-02-2020 ore 06:10 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Meteo siamo di nuovo appuntamento con il Meteo Vediamo come sarà il tempo oggi sulla nostra penisola a nord molte nubi con locali piogge su Liguria e Triveneto qualche nevicate attesa lungo l’Arco Alpino intorno al 1300 1800 metri al centro mattinata all’insegna delle nubi contatti su Toscana e Liguria con associate io nel pomeriggio con tempo piaciuto su tutti i settori al sud locali piogge possibili sui settori costieri tirrenici di Campania Basilicata e Calabria tempo sostanzialmente buono altrove con l’alternanza tra nubi e schiarite in generale calo nei valori minimi stazionarie o in lieve rialzo le massime previsioni a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Meteo Roma del 10-02-2020 ore 06:10 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

