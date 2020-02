La medusa intrappolata nel bicchiere di plastica nel mare di Bacoli: ecco il killer trasparente (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si chiama "killer trasparente" la foto di Guido Villani, noto fotografo subacqueo partenopeo: scattata nel mare di Bacoli, in provincia di Napoli, l'immagine ha ottenuto la menzione d'onore al prestigioso concorso internazionale "Beneath The Sea". La foto ritrae una medusa intrappolata in un bicchiere di plastica, emblema dell'inquinamento dei nostri mari. fanpage

