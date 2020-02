La Gazzetta: “alla Juve il sarrismo non si è visto e senza bel gioco Sarri non sa vincere” (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Gazzetta analizza il periodaccio della Juventus che ieri si è fatta raggiungere dall’Inter in testa alla classifica ed entrambe hanno un punto di vantaggio sulla Lazio. “Psicanalisi di un ko” titola oggi la Gazza che sviscera i punti di crisi della squadra di Sarri. Uno di questi riguarda il bel gioco o presunto tale. Il cambio estivo in panchina è stato una scelta filosofica: portare il tecnico del Sarrismo a Torino doveva avere come conseguenza un cambio di mentalità, per continuare a vincere, come è successo negli ultimi otto anni in Italia, ma attraverso il gioco, divertendo e divertendosi. Un processo inevitabilmente lento, come aveva sottolineato Chiellini: «La vera Juventus la vedremo nel nuovo anno». Il problema è che a otto mesi dall’inizio dall’insediamento del Comandante, del Sarrismo si vedono pochissime tracce. Qualche sprazzo in alcune partite (con il Napoli ... ilnapolista

