Il creatore di Dead Space svelerà presto il suo nuovo gioco (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il creatore di Dead Space, Michael Condrey, e il suo nuovo studio, 2K Silicon Valley, riveleranno il loro nuovo gioco nei "prossimi mesi", secondo la casa madre di 2K, Take-Two Interactive. La notizia della rivelazione nel prossimo futuro è arrivata durante l'ultimo report finanziario della società, in cui Take-Two ha osservato che non solo 2K Silicon Valley rivelerà presto un gioco, ma anche Hangar 13, lo sviluppatore che ha fatto il suo debutto nel 2016 con Mafia 3.Sfortunatamente, non sono stati divulgati ulteriori dettagli, ma presumibilmente sarà una nuova IP poiché si tratta di uno studio nuovissimo. Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : 2K Silicon Valley: lo studio del creatore di #DeadSpace svelerà presto il suo nuovo gioco. - fainformazione : The Walking Dead: il creatore del fumetto svela l’origine del virus Robert Kirkman è il creatore dei fumetti di… - fainfocultura : The Walking Dead: il creatore del fumetto svela l’origine del virus Robert Kirkman è il creatore dei fumetti di… -