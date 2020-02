Gregoretti, perché il processo a Salvini è giusto per il Paese (Di lunedì 10 febbraio 2020) La crisi dello scorso agosto (Foto: Antonio Masiello/Getty Images) Prima delle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria la Lega aveva scelto per la forzatura ai limiti del nonsense. In giunta delle Immunità al Senato aveva votato a favore del processo per sequestro di persona al suo leader Matteo Salvini. La vicenda è quella, arcinota, della nave Gregoretti e dei suoi oltre cento migranti trattenuti per giorni, alla fine dello scorso luglio, al largo di Augusta, in Sicilia. La ragione, che ha condotto il tribunale dei ministri di Catania a chiedere l’autorizzazione a procedere per l’allora ministro dell’Interno, ruota intorno al divieto di sbarco imposto dal responsabile del Viminale dell’epoca. L’obiettivo era sfruttare l’effetto “martire della patria” e “difensore dei confini” per strappare l’Emilia-Romagna a Stefano Bonaccini. Il travestimento non pare aver funzionato. Adesso arriva la ... wired

