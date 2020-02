GF Vip, Pago contro Serena: “Mi tocca la tua mancanza di sensibilità” (Di martedì 11 febbraio 2020) Il riavvicinamento di Pago e Serena all’interno della casa del GF Vip non è risultato gradito a Pedro, fratello di Pacifico. Intervenuto nella decima puntata del programma, ne ha spiegato le ragioni di fronte alla coppia per poi mostrare un like che la Enardu ha messo ad una foto di Alessandro Graziani, il tentatore conosciuto a Temptation Island. GF Vip, lite tra Pago e Serena Serena ha tentato di spiegare che ad un like su Instagram lei non dà alcuna importanza e che l’ha fatto con lui ma avrebbe potuto farlo con qualsiasi altra persona. A quel punto Pago si è infiammato e ha accusato la fidanzata di poca sensibilità perché a suo dire avrebbe dovuto pensare che a lui avrebbe dato fastidio. “Mi deve far piacere questa roba? Lui è l’uomo per cui hai rovinato la nostra storia” Serena allora ha attaccato il fratello di Pago, che poco prima aveva spiegato che ... notizie

mathi_sandouno : Pago mi dispiace,avresti potuto vincerlo questo grande fratello vip,ti sei rovinato #gfvip - UgoBaroni : RT @fanpage: #gfvip, Il fratello di Pago svela i like di Serena ad Alessandro Graziani, lei lo gela -