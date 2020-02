Gf Vip 4′, dopo il bacio con Paolo Ciavarro arrivano i primi sensi di colpa per Clizia Incorvaia! (Di lunedì 10 febbraio 2020) dopo il bacio con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia si è sfogata con Andrea Denver: “Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori… mi sta venendo un po’ d’ansia”. Il modello ha cercato di rassicurarla: “Vabbè vi eravate “lasciati” molto alla buona, poi i termini li sai tu”. Clizia però in maniera molto lucida e consapevole ammette: “Si ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata, ho preso un’altra direzione e qualche senso di colpa ce l’ho, non sono così superficiale”. L'articolo Gf Vip 4′, dopo il bacio con Paolo Ciavarro arrivano i primi sensi di colpa per Clizia Incorvaia! proviene da Isa e Chia. isaechia

ItaliaConAngeT : RT @nugellae: Il vero sconfitto di questo Festival è il GF Vip perché onestamente ormai chi cazzo se ne frega di quei disperati e di Signor… - muffinmendvs : RT @nugellae: Il vero sconfitto di questo Festival è il GF Vip perché onestamente ormai chi cazzo se ne frega di quei disperati e di Signor… - lolixkatxdom : RT @nugellae: Il vero sconfitto di questo Festival è il GF Vip perché onestamente ormai chi cazzo se ne frega di quei disperati e di Signor… -