Foibe, Renzi: "Educare i ragazzi". Salvini: "Onore ai martiri massacrati" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si terrà oggi pomeriggio nell'aula del Senato la cerimonia commemorativa per le migliaia di vittime delle Foibe. La cerimonia del Giorno del Ricordo è stata organizzata per le 16 dai Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, e vedrà la partecipazione tra gli altri del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'evento sarà trasmesso in diretta su RaiDue e vedrà anche interventi del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, il presidente della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, Antonio Ballarin, e il professor Davide Rossi dell’università degli studi di Trieste. Mattarella: "Foibe sciagura nazionale, odio e discriminazione germinano solo altra violenza" Mattarella alla vigilia del Giorno del Ricordo sulle Foibe definisce quella tragedia e l'esodo degli italiani una "sciagura ... blogo

