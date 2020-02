Elisabetta Malatesta da Varano, una delle donne più coraggiose del Rinascimento (Di lunedì 10 febbraio 2020) Signoria di Camerino, 1433 – Gli zoccoli dei cavalli rompevano il silenzio di un’alba umida e fredda, tenendo lo stesso ritmo frenetico del suo cuore. Il sangue le pulsava nelle vene per la paura e per l’adrenalina: i suoi sensi erano allerta, nonostante le sembrasse di sentir ronzare una nube di vespe. Il capitano Venanzio le strattonò con delicatezza un gomito: “Signora, per di qua!”.Dovevano lasciare la strada maestra e imboccare un sentiero secondario per salire fino ai monti, dove avevano una speranza di salvarsi. Elisabetta strinse le briglie del destriero, poi lanciò un’occhiata ai bambini per accertarsi che fossero tenuti stretti, specialmente il suo unico figlio maschio Rodolfo, venuto al mondo da appena qualche mese, ma già in pericolo di vita. Alle sue spalle udì delle grida maschili portate dal vento. Un giorno, ... huffingtonpost

Elisabetta Malatesta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Elisabetta Malatesta