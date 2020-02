Dallo scudo termico altamente efficiente al coronografo innovativo: Solar Orbiter sarà lo sguardo più avanzato dell’Europa sul Sole (Di lunedì 10 febbraio 2020) Solar Orbiter è stato lanciato con successo da Cape Canaveral in Florida (USA), per mezzo del vettore Atlas V411 della NASA. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha realizzato per conto di Airbus Defence and Space lo scudo termico e, in consorzio con la società OHB Italia, Metis, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana. Avvicinandosi al Sole come mai prima d’ora, questa missione è essenziale per una comprensione più profonda dell’eliosfera e del suo impatto sulla Terra, aiutandoci ad affrontare le sfide globali della meteorologia spaziale. Più vicino al sole Copyright: ESA/ATG medialab In poco più di 2 anni, sfruttando la gravità di Venere e della Terra, Solar Orbiter raggiungerà la sua orbita operativa nella regione più interna del Sistema Solare, osservando il Sole da una distanza minima di soli 0,28 Unità astronomiche (UA), ... meteoweb.eu

