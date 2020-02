“Così si ammazza una squadra”, Dagospia riprende il Napolista sui torti arbitrali subiti dal Napoli (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Come si ammazza una squadra”. La squadra è il Napoli, e il presunto “assassino” è l’arbitro. Il titolo è di Dagospia. Il popolare sito che si occupa dei retroscena del potere italiano riprende il pezzo del Napolista che elencava nel dettaglio i rigori non fischiati al Napoli in questo campionato, aggiornandolo con l’ultimo clamoroso esempio: “il plateale fallo di Donati su Milik, in Napoli-Lecce – scrive Dagospia – è il 15esimo calcio di rigore non dato agli azzurri. L’episodio dimostra ancora una volta il cortocircuito tra arbitri e Var”. Un lungo riepilogo dei torti subitoi che comincia con Napoli-Cagliari, il 25 settembre e si chiude, appunto ieri. Il Napoli ha avuto solo due rigori a favore. L'articolo “Così si ammazza una squadra”, Dagospia riprende il Napolista sui torti arbitrali subiti dal Napoli sembra ... ilnapolista

