Coronavius, allarme da Londra: «È una minaccia seria e imminente». Salgono a 27 gli stranieri contagiati in Cina (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il peggio dall’epidemia del coronavirus sembra che debba ancora arrivare. Dal Regno Unito arriva l’avvertimento del diparrtimento della Sanità britannica che considera l’epidemia in corso «una minaccia seria e imminente per la salute pubblica». Nel Regno Unito finora ci sono stati quattro casi confermati. Per un totale di 11 cittadini britannici, considerando anche i cinque contagiati nella regione dell’Alta Savoia, al confine tra Francia e Italia, infettati durante una vacanza dopo essere entrati in contatto con un altro turista che si era ammalato a Singapore. In Cina sono saliti a 27 gli stranieri risultati positivi al coronavirus, nel conteggio fatto dalle autorità locali alle 8:00 (l’1:00 in Italia). Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang nel briefing online con i media, secondo cui 3 sono stati ricoverati e dimessi, due ... open.online

