Coronavirus sulla nave | «Chiusi in cabina | non vediamo nessuno»

Attorno all'una italiana, hanno interrotto il collegamento Facebook. Sono andati a dormire perché in Giappone, dove sono loro, sta arrivando la notte. Non si può nemmeno dire che sono in Giappone perché David Abel e la moglie Sally sono confinati su una nave nel porto di Yokohama. Quella che doveva essere una crociera di lusso è diventata una quarantena a causa del Coronavirus. Il 76enne e la moglie sono due delle 3700 persone a bordo della Diamond Princess, la nave dove sono ormai 136 i casi di contagio a bordo. Non hanno sintomi i 35 italiani, 25 parte dell'equipaggio, e non ne hanno nemmeno i coniugi britannici diventati il contatto con il mondo esterno per la nave, che il maggior centro di contagio al di ... vanityfair

