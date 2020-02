Calciomercato Inter | colpo a sorpresa | in arrivo Viviano

Calciomercato Inter : Handanovic preoccupa - idee Curci e Viviano : Il mignolo di Samir Handanovic preoccupa l’Inter, che potrebbe tuffarsi sul mercato dei portieri svincolati Nonostante il mercato si sia chiuso all’inizio di questo mese, l’Inter potrebbe sondarlo alla ricerca di una soluzione temporanea. Come spiega il Corriere dello Sport, i nerazzurri starebbero pensando di attingere al mercato dei portieri svincolati. L’infortunio di Handanovic preoccupa l’Inter e, con ogni ...

Calciomercato Inter : in estate nuovo assalto a Vidal : Calciomercato Inter: dopo il corteggiamento di gennaio, i nerazzurri ci riproveranno per Arturo Vidal anche in estate In casa Inter oltre che al derby si pensa già al Calciomercato estivo. Marotta e Ausilio hanno corteggiato a lungo Arturo Vidal nell’ultima sessione di mercato e sono pronti a replicarsi a luglio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il cambio in panchina in Catalogna ha bloccato l’ex Juve e così l’Inter ha deciso di ...

Jorginho alla Juventus - parla l’agente : “Tutto può succedere all’interno del Calciomercato” : Joao Santos, agente dell’ex Napoli Jorginho, ha parlato a Tuttojuve dell’accostamento del suo assistito alla Juventus. “Tutto può succedere all’interno del calciomercato. Il ‘perché no?’ significa che Jorginho ha un contratto di tre anni col Chelsea, la priorità è chiaramente quella di rimanere qui ma potremmo anche valutare di lasciare il club a luglio. E nel caso, se avverrà questa ipotesi, saremmo pronti a ...

Lautaro via dall'Inter?/ Calciomercato : se sarà addio - il Toro punta al Barcellona : Lautaro via dall'Inter? Calciomercato, il Toro vuole solo il Barcellona in caso di partenza da Milano. Svaniscono le speranze di City e United?.

Sandro Tonali/ Calciomercato : Inter - Juventus e non solo - c'è anche la Fiorentina! : Sandro Tonali, Calciomercato: il centrocampista del Brescia piace a Inter, Juventus e non solo, c'è anche la Fiorentina che ha presentato un’offerta

Calciomercato - l’Inter pensa ad un ritorno a sorpresa! In tre lasciano il Milan - pazza idea Juve e Bojinov torna in Italia : Le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi sul Calciomercato, le dirigenze guardano con attenzione alla prossima sessione invernale con l’obiettivo di rinforzare le rose per la prossima stagione. Nelle ultime ore diverse trattative interessanti. ABIDAL – Arriva la pace tra Eric Abidal e Lionel Messi. Come riportano i media catalani il direttore sportivo francese rimarrà al Barcellona, nel dettaglio è previsto un ...

Calciomercato - Messi a parametro zero all’Inter o in un altro top club? I dettagli della clausola : La clausola del Barcellona su Lionel Messi via a parametro zero. Cosa c’è di vero e cosa no? L’argentino può partire a parametro zero e finire all’Inter o in un altro top club? Lionel Messi via dal Barcellona a parametro zero? C’è qualcosa di vero oppure no? Il quotidiano ‘Pais’ qualche mese fa aveva messo […] L'articolo Calciomercato, Messi a parametro zero all’Inter o in un altro top club? I ...

Calciomercato Inter : Guardiola vuole Skriniar - offerti soldi più Cancelo : In estate il Manchester City tornerà alla carica per Milan Skriniar: pronta l’offerta per l’Inter con sul piatto anche Joao Cancelo Con ogni probabilità in estate il Manchester City tornerà alla carica per Milan Skriniar, punto fisso di Pep Guardiola che vorrebbe rinforzare con lo slovacco la difesa dei Citizens. Già in passato, il City si era spinto fino a 65 milioni, offerta rispedita al mittente. Secondo il Corriere dello Sport, ...

Calciomercato - Sarri chiede un pupillo a Paratici! Il Barcellona spaventa l’Inter ed il Bologna sbotta : Il Calciomercato non si ferma, la sessione invernale è andata da poco in archivio ma le dirigenze del massimo campionato italiano continuano a muoversi con l’intenzione di anticipare i tempi in vista della prossima stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio in Serie A e non solo. DE PAUL – Il calciatore De Paul apre le porte ad un trasferimento all’Inter nella prossima stagione. “E’ già una squadra da ...

Calciomercato Inter - nerazzurri su Chong. Si lavora anche per Darmian : Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano a lavorare per la sessione estiva. Piace Chong dello United, quasi certo l’arrivo di Darmian Il mercato di gennaio è appena terminato, ma la società nerazzurra si sta muovendo anche per il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport c’è grande attenzione per Tahith Chong, calciatore classe 1999 già visionato durante la scorsa estate, in occasione del match amichevole con il Manchester ...

Calciomercato 31 gennaio LIVE - si chiude alle 20 : 00 : Inter-Lazio - sfida last minute per Giroud. Cagliari - Castro-Cerri alla SPAL - Paloschi in rossoblù.. Fiorentina - fatta per Amrabat - assalto a Criscito e UFFICIALE Duncan. Juve - Emre Can al Borussia : Calciomercato 31 gennaio- Ultimo giorno di mercato e ultime ore per cercare di concretizzare alcune operazioni in vista della seconda parte di stagione, la quale si prospetta piuttosto interessante. 08:00 SPAL, Scatenata doppio colpo in entrata dal Cagliari: arrivano Cerri e Castro. Visite mediche poi la firma sul contratto. 08:15- Fiorentina, accordo raggiunto con il […] L'articolo Calciomercato 31 gennaio LIVE, si chiude alle 20:00: ...

Calciomercato 29 gennaio : Suso-Siviglia - oggi l’ufficialità? Genoa - riecco Iturbe. Juventus - salta lo scambio con il PSG e anche Pjaca al Cagliari. Roma - ecco Carles Perez. Inter - salta Giroud? : Calciomercato 29 gennaio- ecco tutte le trattative di oggi a pochi giorni dalla fine del Calciomercato invernale. Ultimissime e nuovi colpi di scena last minute. Juventus– saltato lo scambio con il PSG tra De Sciglio e Kurzawa. Difficilmente la trattativa potrebbe entrare nuovamente nel vivo nel corso delle prossime ore. saltato anche il passaggio di […] L'articolo Calciomercato 29 gennaio: Suso-Siviglia, oggi l’ufficialità? ...

