Cagliari, Maran: «Nainggolan salta il Napoli per un fallo inesistente» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Radja Nainggolan non prenderà parte a Cagliari Napoli dopo il giallo rimediato contro il Genoa: Maran non ci sta Oltre al danno, la beffa. Rolando Maran e il Cagliari non potranno contare su Nainggolan, ammonito da diffidato contro il Genoa, in vista della sfida contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico a Rai Sport. «Nainggolan è stato ammonito per un fallo che non c’era. C-i è stato tolto il nostro giocatore più importante domenica prossima e fa male averlo perso per colpa di un fallo che non c’era». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

iosonorossoblu : Dopo la partita. Le parole di Giulini e Maran sono tutt'altro che convincenti... - SSportNetwork : #tuttiAbordocampo #Cagliari Maran guarda avanti: 'E' un momento che non ci gira bene sugli episodi decisivi, ma la… - Dalla_SerieA : Cagliari, Maran: 'Col Napoli senza Nainggolan? Assenza ingiusta' - -