Antitrust, via libera a linee guida per i diritti tv Serie A 2021 - 2024 (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'Antitrust approva le linee guida della Lega Serie A sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 del Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera. È quanto si legge nel bollettino settimanale... digital-news

