Anticipazioni Uomini e Donne: Carlo e Daniele ai ferri corti, Sara delusa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Uomini e Donne: Daniele Dal Moro litiga con Carlo Pietropoli Non c’è pace per i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Daniele Dal Moro e Carlo Pietropoli si scontreranno nella prossima puntata del Trono Classico, mentre Sara Shaimi rincorrerà ancora Giuseppe. Stando alle Anticipazioni di oggi di UeD, Maria De Filippi inizierà la settimana, dopo la pausa del weekend, con le peripezie sentimentali di corteggiatrici e tronisti. Tra Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro ci sarà una discussione per colpa di Ginevra. I due tronisti si contenderanno infatti la corteggiatrice. In particolare sarà l’ex gieffino a non gradire l’atteggiamento ambiguo di Ginevra e le chiederà di scegliere in fretta. Carlo Pietropoli sarà di tutt’altro avviso e sottolineerà di non essere infastidito dal fatto che la ragazza esca con entrambi. Da qui nascerà una discussione con Daniele Dal Moro ... lanostratv

