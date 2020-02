Amrabat: «Io un affare per la Fiorentina? Giudicatemi a lungo termine» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Amrabat, giocatore acquistato dalla Fiorentina ma ancora all’Hellas Verona, ha parlato del suo trasferimento in viola Sofyan Amrabat, giocatore dell’Hellas Verona ma di proprietà della Fiorentina da gennaio, ha parlato di quello che diventerà il suo nuovo club in termini effettivi a partire dalla prossima stagione. «Se la Fiorentina ha fatto un affare acquistandomi per 20 milioni? Dirlo perché abbiamo battuto la Juve sarebbe da opportunisti. Giudicate a lungo termine, anche se io non mi fermo sull’aspetto economico. La Fiorentina ha grandi progetti e vuol crescere molto nei prossimi anni. Ho firmato per 5 anni e voglio aiutarli in questo percorso. Ma ora come ora conta soltanto l’Hellas e siamo felicissimi di aver battuto la Juve». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Smg_1908 : @biffi_marco @EnzoArlo29 Amrabat non so se in Europa ti fa fare il salto ma Kumbulla a 20 è un affare sì - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Affare #Amrabat: il #Napoli è ancora irritato - news24_napoli : Affare Amrabat: il Napoli è ancora irritato #Napoli -