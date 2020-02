Allerta meteo a Napoli, la decisione del comune su scuole e parchi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – scuole e cimiteri aperti, parchi chiusi. Questa la decisione del comune di Napoli dopo l’Allerta meteo diramata dalla Protezione civile. L’amministrazione napoletana raccomanda “di seguire attentamente le norme comportamentali in caso di vento, riportate sul sito web del comune“. L’avviso, valevole dalle ore 16 di lunedì 10 febbraio fino alle 22 di domani (martedì 11 febbraio) riguarda venti forti e mare agitato. L’Allerta è rivolta alle zone 1, 2, 3, 4, 5 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio; Zona 5: Tusciano e Alto Sele). I venti saranno generalmente forti dai quadranti occidentali. Le aree maggiormente interessate saranno quelle appenniniche della Campania ... anteprima24

