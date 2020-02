Tutte le proposte in campo sulla prescrizione (Di domenica 9 febbraio 2020) Dalla riforma Bonafede, entrata in vigore lo scorso 1 gennaio, fino al 'lodo Conte bis', punto di caduta su cui hanno raggiunto l'intesa M5s, Pd e Leu ma senza Italia viva. Sono molteplici e variegati i nodi, le proposte e i provvedimenti in campo sul tema della prescrizione. E tutti, in maniera diversa, potrebbero rappresentare un rischio per la tenuta della maggioranza e, quindi, dello stesso governo. Riforma Bonafede La riforma della prescrizione è entrata in vigore lo scorso 1 gennaio. Le nuove norme erano contenute nel ddl anticorruzione, ribattezzato dai 5 stelle 'Spazzacorrotti'. Il provvedimento prevedeva appunto che le nuove norme sulla prescrizione entrassero in vigore non prima dell'anno successivo. Questo perché, durante la trattativa interna all'allora maggioranza gialloverde, la Lega ottenne un anno di tempo per mettere in campo una riforma complessiva del diritto ... agi

fisco24_info : Tutte le proposte in campo sulla prescrizione: Dalla riforma Bonafede, entrata in vigore lo scorso 1 gennaio, fino… - lastep440 : RT @Agenzia_Italia: Tutte le proposte in campo sulla #prescrizione - giomo2 : RT @Agenzia_Italia: Tutte le proposte in campo sulla #prescrizione -