Turismo enogastronomico: ⅓ del budget viene speso a tavola, è record (Di domenica 9 febbraio 2020) Il cibo diventa la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche per un importo complessivo stimato in circa 30 miliardi nel 2019: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti, divulgata in occasione di BitMilano 2020, Borsa Internazionale del Turismo. “Il cibo – rileva la Coldiretti – è diventato il vero valore aggiunto della vacanza Made in Italy con l’Italia che è leader mondiale incontrastato nel Turismo enogastronomico grazie al primato dell’agricoltura piu’ green d’Europa con 297 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, 5155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la ... meteoweb.eu

