Torino Primavera | Sesia | «Rammarico per l’uomo in più nel finale»

Primavera 1 - Torino Genoa 0-0 : cronaca e tabellino : Primavera 1, Torino Genoa 0-0: cronaca e tabellino della sfida terminata a reti bianche tra granata e rossoblù al Filadelfia Termina a reti bianche la sfida del Filadelfia tra Torino e Genoa. E questo nonostante la partita, su entrambi i fronti, abbia offerto l’occasione per sbloccare la contesa e prendere i tre punti in palio. Il Grifone ha vanificato un’opportunità per frazione con Cleonise e Besaggio, mentre i granata non sono ...

Primavera 1 - formazioni Torino Genoa : Markovic-Gonella in attacco : Primavera 1, formazioni ufficiali Torino Genoa: i granata di Sesia con il tandem composto da Markovic e Gonella in attacco Ecco le formazioni che scenderanno in campo alle ore 12 tra Torino e Genoa, 18a Giornata del campionato Primavera 1 Tim: Torino (3-5-2): Lewis; Siniega, Marcos Lopez, Celesia; Ghazoini, Garetto, Sandri, Greco, Kouadio; Markovic, Gonella. A disposizione: Trombini, Enrici, Ricossa, Cancellieri, Bongiovanni, Rotella, Onisa, ...

Torino - domenica la Primavera sfida il Genoa al Filadelfia : Torino, domenica la Primavera di mister Sesia sfiderà il Genoa al Filadelfia: appuntamento per il calcio d’inizio alle ore 12 Sabato l’esordio in panchina di Longo contro la Sampdoria, domenica il ritorno in campo al Filadelfia anche della Primavera. Con la compagine di Sesia che sfiderà i pari età del Genoa, dopo l’1-0 in favore del Grifone all’andata. Appuntamento alle ore 12, allora, con i “torelli” ...

Torino - verso l'esonero di Walter Mazzarri : al suo posto dalla Primavera Moreno Longo : Un momento disastroso per il Torino: dopo lo 0-7 contro l'Atalanta e l'eliminazione in Coppa Italia, ecco i quattro gol presi dal Lecce. Ora, il destino di mister Walter Mazzarri sembra segnato: si attende a breve la decisione del presidente, Urbano Cairo. Ma sarebbe tutto pronto per l'esonero: in p

Il Napoli Primavera torna a vincere - 2-1 al Torino : doppio Vrikkis : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Buona la prima per mister Angelini. Dopo un periodo nero il Napoli Primavera torna alla vittoria imponendo per 2-1 in casa del Torino. Protagonista di giornata è Vrikkis, che sigla la doppietta decisiva per gli ospiti. In mezzo il gol di Ibrahimi, su calcio di rigore. Succede tutto nel primo tempo. Corner battuto corto dal Napoli, pallone crossato al centro dalla trequarti e granata che sbagliano ...