Terremoto in Papua Nuova Guinea: scossa di magnitudo 6.2 (Di domenica 9 febbraio 2020) Un Terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la Papua Nuova Guinea. Lo registra l’Usgs, l’Istituto geofisico statunitense. La scossa si è verificata alle 7:04 con epicentro nei pressi di Kakopo. La profondità stimata è stata di circa 31.29 Km. L'articolo Terremoto in Papua Nuova Guinea: scossa di magnitudo 6.2 proviene da Open. open.online

