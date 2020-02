‘Sanremo 2020’, vince Diodato! La classifica finale (Di domenica 9 febbraio 2020) La puntata finale di Sanremo 2020 ha emozionato e divertito milioni di telespettatori. Il vincitore di questa edizione è Diodato con il 39.3% di voti. Il suo brano, Fai rumore, scritta insieme ad Edwyn Roberts, ha conquistato pubblico e giuria. Al secondo posto Francesco Gabbani col 33.3% mentre il terzo gradino del podio è andato ai Pinguini Tattici Nucleari col 27.4%. La serata ha avuto il via con Amadeus, affiancato dalla conduttrice Mara Venier, oltre ai consueti Fiorello e Tiziano Ferro. Amadeus ha voluto iniziare la puntata con la banda dell’arma dei Carabinieri che quest’anno compie cento anni dalla sua formazione. È stato dunque intonato il nostro inno nazionale. Si è poi passati ad illustrare la classifica generale al netto delle quattro puntate passate: Ventitreesimo posto – Junior Cally Ventiduesimo posto – Riki Ventunesimo posto – Elettra ... isaechia

