Sanremo 2020 | SkyTg24 e il giallo del vincitore ' spoilerato' | Si è trattato di un

AGGIORNAMENTO 9 FEBBRAIO 2020 - 12:48: Sky rinnova le scuse in seguito all'errore con un comunicato ufficiale: Come già anticipato questa notte con una nota diffusa in Sala Stampa a Sanremo, Sky TG24 rinnova le sue scuse per l'errore riguardante "un'ultima ora" andata in onda sul ticker del canale. Si è trattato di un errore umano: al momento dell'annuncio dei primi tre finalisti, il ticker é stato programmato con i nomi di tutti e tre i concorrenti ancora in gara. Nessuna notizia era arrivata in anticipo ai giornalisti di Sky TG24. Per sbaglio però è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Una volta segnalato l'accaduto, l' "ultima ora" è stata cancellata. Non è nella cultura e nello stile di Sky TG24 tenere comportamenti non corretti: il rispetto, lo scrupolo e la precisione sono da sempre tra i valori della testata. Sky TG24 non avrebbe inoltre avuto alcun motivo o

