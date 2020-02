Sanremo 2020, Rancore esulta: «Il mio premio è per la prima volta un riconoscimento a tutto il rap italiano» (Di domenica 9 febbraio 2020) Diodato ha vinto il Festival di Sanremo 2020 Alla fine è arrivato decimo: dopo le prime serate in cui il cantante galleggiava nelle zone basse della classifica, il voto decisivo della finalissima ha portato il rapper romano Rancore nella top ten di Sanremo 2020. Non male per un Festival che fa fatica a recepire le innovazioni in campo musicale. Sono quattro i rapper che si sono esibiti nella settantesima edizione: Anastasio, Junior Cally, Rancore e mettiamoci pure l’ibrido sinfonico di Achille Lauro. E se sul palco dell’Ariston questa può essere considerata innovazione, nella realtà il rap è già un presente consolidato: il futuro guarda alla trap. Il premio Sergio Bardotti Ad ogni modo, Rancore non è arrivato solo decimo: la sua Eden ha vinto il premio Sergio Bardotti per il miglior testo di Sanremo 2020. «La musica è pura dinamica, cambia ogni giorno e non si ... open.online

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - stanzaselvaggia : Non sono un’amica di Fiorello, mi ha chiamata per contestare un mio articolo e Fiorello si è guardato bene dal chie… -