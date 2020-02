Roma, crolla un gradino della scala mobile nella stazione metro Furio Camillo (Di domenica 9 febbraio 2020) crolla un gradino di una scala mobile all'interno della stazione Furio Camillo della metro A di Roma. Tanta paura ma nessun ferito. Tecnici al lavoro per risolvere il guasto. Luciano Nobili (Italia Viva): "Cos'altro deve succedere perché la Raggi e il Movimento Cinque Stelle prendano atto del fallimento e liberino Roma dalla loro incapacità?" fanpage

