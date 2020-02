Radovanovic: «Se questo è il Genoa, non ci saranno problemi» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Ivan Radovanovic ha parlato in zona mista dopo la vittoria del Genoa contro il Cagliari. Le parole del centrocampista Ivan Radovanovic ha parlato in zona mista dopo la vittoria del Genoa contro il Cagliari. Queste le parole del centrocampista rossoblù. «Una partita perfetta sotto tutti i punti di vista. Non era facile giocare contro una squadra forte che aveva bisogno di punti. Stiamo dando continuità da quando è arrivato il mister, dobbiamo seguirlo e ci toglieremo grandi soddisfazioni». View this post on Instagram Zona mista post #GenoaCagliari ⚽ A post shared by Calcio News 24 (@calcionews24) on Feb 9, 2020 at 8:48am PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

