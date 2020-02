Pagelle Inter-Milan, i voti del derby (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La diretta live testuale di Inter-Milan Le Pagelle live di Inter-Milan, posticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. LE Pagelle DI Inter-Milan 3-2 Inter: Padelli: 4,5 Uscita totalmente sbagliata sul goal che porta in vantaggio il Milan, sul raddoppio rossonero si lascia passare tra le mani il colpo di testa di Ibrahimovic. Godin: 5 La catena di destra dell’Inter stasera non sta funzionando, bruciato da Ibrahimovic sul primo goal, sul secondo tiene in gioco lo svedese. De Vrij: 7 Al 70′ fa un capolavoro di testa e permette all’Inter di completare la rimonta del secondo tempo. Skriniar: 5,5 Tiene bene la posizione e libera due volte l’area, ma sul secondo goal si perde Ibrahimovic che colpisce di testa indisturbato. Candreva: 5,5 Corsa continua sulla destra, ma è troppo impreciso sui ... oasport

