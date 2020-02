Orari partite Serie A calcio oggi (9 febbraio): tv, streaming, calendario, programma DAZN e Sky (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo Roma-Bologna di venerdì sera e i tre anticipi di ieri, nella giornata odierna andranno in scena le rimanenti sei partite che completeranno il programma della ventitreesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Andiamo a vedere il calendario completo di oggi, soffermandoci anche sulle piattaforme tv e streaming che trasmetteranno i singoli match. Si comincia alle ore 12.30 con il derby emiliano tra Spal e Sassuolo: la squadra di Leonardo Semplici cerca punti pesanti in chiave salvezza, mentre i neroverdi vogliono spiccare il volo verso le zone nobili della classifica. Alle ore 15.00 tre i match in programma: il Napoli di Gennaro Gattuso è a caccia di continuità e ospita un rinnovato Lecce, mentre Genoa e Brescia ricevono rispettivamente Cagliari e Udinese con l’obiettivo di ottenere una vittoria che sarebbe una vera e propria boccata d’ossigeno. Alle ore 18.00 la ... oasport

