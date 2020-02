New York-Londra, record di percorrenza per un volo commerciale grazie ai forti venti: la tratta coperta in 4 ore e 56 minuti (Di domenica 9 febbraio 2020) La tempesta Ciara e le sue forti correnti sull’Atlantico e il Nord Europa, che stanno causando disagi in Belgio e Regno Unito, hanno aiutato a battere per ben tre volte il record di velocità di voli commerciali tra New York e Londra, che hanno coperto la tratta in meno di 5 ore. Secondo i dati del sito di monitoraggio aereo Fligthradar, citato dai media francesi, un Boeing 747 della British Airways ha collegato l’aeroporto newYorkese di Jfk a quello di Heatrow in 4 ore e 56 minuti, invece delle 6 ore e 13 stimate. record sfiorato da due Airbus A350 della Virgin Atlantic che hanno percorso la rotta rispettivamente in 4 ore e 57 minuti, e in 4 ore e 59. L’ultimo record – al netto del Concorde che nel 1996 volò da New York a Londra in 2 ore e 52 – risaliva al gennaio 2018 quando un Boeing 787 della Norwegian fece lo stesso volo in 5 ore e 13. L'articolo New York-Londra, ... ilfattoquotidiano

