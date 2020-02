Milan, Salvini: «Ibrahimovic? Ai vertici le idee non sono chiare. Su Suso…» (Di domenica 9 febbraio 2020) Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, ha parlato del Milan in occasione del derby contro i rivali dell’Inter Matteo Salvini, segretario della Lega Nord e noto tifoso del Milan, non ha risparmiato critiche alla scelta da parte dei rossoneri di puntare ancora su Ibrahimovic. Ecco le parole del ministro. «Ibrahimovic ha subito dato la sveglia a una squadra dormiente e sognante: quando è partito Suso ho stappato una Fanta, non se ne poteva più. Però, una volta il Milan di costruiva sui ventenni: Ibra è tra i più forti, ma se ti devi affidare un 38enne significa che ai vertici le idee non sono chiare». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

