LIVE MotoGP | Test Sepang 2020 in DIRETTA | Quartararo in vetta davanti a Crutchlow

4.49: Un solo giro per Valentino che decide di rientrare ai box, mentre è tornato in pista Dovizioso . 4.46: Ritorna in pista Valentino Rossi che realizza come tempo d'attacco 2'00″338. 4.41: Dovizioso migliora il proprio riscontro e si porta in 14ma posizione a 0″510 dalla vetta. Lo stesso fa Marc Marquez ora 12° a 0″423 dal vertice occupato da Quartararo . 4.37: Si ...

3.58: Colpo di coda di Valentino Rossi che si porta in quarta posizione a 0″192 dal vertice. ottimo il giro del "Dottore". 3.54: Giusto notare gli 8 giri completati da Jorge Lorenzo sulla Yamaha: 2'00″570 il miglior crono dell'iberico. 3.51: Quartararo non ci sta e si riprende il vertice della graduatoria, abbassando ulteriormente il limite imposto da Crutchlow:

3.48: Migliora Valentino Rossi , rientrato in pista, e con il crono di 1'59″067 si porta in 11ma posizione davanti a Dovizioso 12°. 636 i millesimi di distacco dalla vetta del "Dottore". 3.46: Super Crutchlow! Il britannico strappa la prima posizione a Quartararo con la LCR Honda, con il crono di 1'58″431, precede ndo di 110 millesimi Quartararo e di 179 la KTM di ...

3.22: Un Quartararo scatenato che stabilisce fin da subito crono molto interessanti: 1'58″541 a precedere di 0″153 Aleix Espargaro e di 221 Rins. Dovizioso si ridesta ed è quinto a 0″736, mentre Vinales è settimo a 0″859. 3.18: subito fuochi d'artificio: Quartararo si prende la vetta della graduatoria con il crono di 1'58″665, a precedere ...

2.48: Chi sembra fare davvero fatica al momento sono le due Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. La GP20 non è stata certamente ancora spremuta al massimo in queste prime due giornate e l'approccio degli uomini in rosso è sempre stato tendente alla calma durante i Test. View this post on Instagram #SepangTest Day2 Another busy day, a small crash, ...