LIVE Inter-Milan 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: si parte a San Siro! 20.43 Ingresso in campo delle due squadre, tra poco il fischio d'inizio. 20.40 Tra poco l'ingresso in campo delle due squadre, tutto pronto a San Siro. 20.37 Numeri positivi anche nei derby Interni per l'Inter. I nerazzurri non perdono in casa con il Milan da 8 partite e soltanto due volte, nella storia del campionato, hanno avuto una striscia di imbattibilità Interna più lunga: nel 1959 (9) e nel 1938 (10). 20.34 Gli ultimi 3 derby di Milano in Serie A sono stati a tinte nerazzurre. L'Inter non batte il Milan in campionato per 4 volte di fila dal 1983: in quella occasione la Serie di successi consecutivi arrivò a 5.

