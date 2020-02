Independent Spirit Awards 2020, tutti i vincitori (Di domenica 9 febbraio 2020) Come succede dal 1984 a questa parte, a 24 ore dagli Oscar, si è svolta la cerimonia degli Independent Spirit Awards 2020, organizzati dalla Film Independent (associazione non-profit a sostegno delle arti composta da 6.200 membri) per premiare il cinema indipendente americano (sotto i 22.5 milioni di dollari di budget). La 35°edizione degli Independent Spirit Awards, a differenza di precedenti cerimonie, si è “intrecciata” poco alle nomination agli Oscar: a vincere infatti nella categoria Miglior Film è stato The Farewell – Una Bugia Buona di Lulu Wang , non nominato all’Oscar, che ha ottenuto anche il premio per Migliore attrice non protagonista (Zhao Shuzhen). L’altro titolo che ha spopolato agli Independent Spirit Awards 2020, che partiva da 5 nomination, è stato Diamanti Grezzi dei fratelli Benny Safdie e ... gqitalia

