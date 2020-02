Il Verona dei miracoli fulmina la Juventus (Di domenica 9 febbraio 2020) Un ko pesante ed inatteso per la Vecchia Signora. Il Verona dei miracoli fulmina la Juventus, alla terza sconfitta nelle laprimapagina

UEFAcom_it : ?? Juventus sconfitta 2-1 a Verona! Chi è stato il migliore dei Bianconeri? - MassimoCaputi : Non basta il solito #CristianoRonaldo in gol per la 10 volta consecutiva, la Juve subisce la rimonta di uno splend… - AntoVitiello : Milan in ritiro alla vigilia della sfida al Verona. Le immagini dei giocatori che arrivano in hotel @MilanNewsit… -