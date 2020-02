Genoa Cagliari, Pisacane: «Abbiamo perso per un cross» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Fabio Pisacane ha parlato in zona mista dopo la sconfitta subita dal Cagliari contro il Genoa a causa del gol di Pandev (-dal nostro inviato a Genova, Alessio Eremita) Il difensore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Genoa. Queste le sue parole. «Dalla Lazio è iniziato un periodo negativo. Dispiace perché si è perso con un cross, non un tiro, e perché la squadra ha dato tutto fino all’ultimo secondo. La sorte non è stata dalla nostra parte ma c’è bisogno di reagire. La traversa di Nainggolan è stata la fotografia della giornata. Perdere due giocatori per infortunio dopo pochi minuti ti distrugge quanto preparato in settimana. Il gruppo però è unito, e questa è la cosa importante. Dobbiamo lavorare di più perché a quanto non basta» View this post on Instagram Zona mista post #GenoaCagliari ... calcionews24

