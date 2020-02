Festival di Sanremo 2020, l’edizione dei record di Amadeus e Fiorello chiude con il 60% di share: mai così alto dal 2002 con Pippo Baudo (Di domenica 9 febbraio 2020) La quinta serata archivia l’edizione 2020 del Festival di Sanremo con ascolti boom. La finalissima della kermesse condotta da Amadeus porta a casa ben 11.477.000 telespettatori con il 60,6% di share. La prima parte (dalle 21.32 alle 23.52) ha ottenuto 13.638.000 con il 56,8%, la seconda parte (dalle 23.59 alle 2) è stata vista da 8.969.000 con uno share del 68,8%. In share porta a casa il risultato più alto dal 2002 condotto da Pippo Baudo. La finale dello scorso anno, in onda il 9 febbraio, aveva ottenuto in media 10.622.000 telespettatori con il 56,5% di share. Per essere precisi l’ultima serata del Baglioni Bis aveva conquistato nella prima parte (dalle 21.26 alle 23.51) 12.129.000 con il 53,1% mentre la seconda parte (dalle 23.54 alle 1.34) era stata vista 8.394.000 con il 65,2%. Vince Diodato, nome che figurava tra i favoriti già da qualche settimana. Rompe la ... ilfattoquotidiano

