Elettra Lamborghini: pungente sulla squalifica di Morgan e Bugo (Di domenica 9 febbraio 2020) Elettra Lamborghini ha commentato con fare sarcastico la squalifica di Morgan e Bugo dal Festival di Sanremo 2020 Giochi finiti in anticipo per Morgan e Bugo. La loro clamorosa uscita di scena a Sanremo ha sbalorditi tutti quanti, compresa Elettra Lamborghini. Non sapeva neppure Amadeus come gestire il fuori programma, fortunatamente in suo aiuto è accorso il fedele amico Fiorello, quantomai provvidenziale. Venerdì sera, anziché portare sul palcoscenico il brano in gara, è scoppiato un finimondo. L'ex leader dei Bluvertigo si è scagliato contro il partner artistico, che se ne è così andato. Insomma, un addio coi controfiocchi: chi se lo sarebbe mai aspettato? L'episodio, dalle tinte surreali, finirà per diritto nella greatest hits di Morgan, abbonato alle polemiche. Mentre Elettra Lamborghini fintamente si dispera. Dagli scontri di X Factor all'uscita non programmata da Amici, fino allo ...

trash_italiano : - Malgioglio in prima fila - Il coro di Elettra costretto a cantare Elettra, Elettra Lamborghini - Bugo che abbando… - stanzaselvaggia : Elettra Lamborghini, quando ha scoperto che Morgan è stato eliminato, ha detto a radio 2: “no, adesso ultima arrivo io!”. #Sanremo2020 - trash_italiano : Facciamo un gruppo dell'ultimo minuto con Elodie, Achille Lauro ed Elettra Lamborghini e mandiamoli all'Eurovision. #Sanremo2020 -